Семь новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, передает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
"Коронавирус подтвердился у двух детей в городе Горно-Алтайске; у двух жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Турочакского района и у жителя Майминского района", – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число заболеваний COVID-19 в регионе выросло до 2020. Выздоровело из этого число 1722 человека. За последние сутки из больниц выписали еще 10 пациентов.
Ранее в регионе скончались 10 человек с COVID-19. За прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировали.
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