В Бийске 18-летний парень с ножом ограбил магазин разливных напитков

В Бийске сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее к правоохранителям обратилась директор одного из магазинов разливных напитков. Женщина рассказала, что злоумышленник в капюшоне, маске, черных очках, перчатках зашел в торговую точку и потребовал у продавца выручку. Похитив чуть более двух тысяч рублей, неизвестный скрылся. В дальнейшем полицейские изъяли видео с камер наблюдения.
"На записи было видно, как парень целенаправленно идет к кассе, перепрыгивает через прилавок и, угрожая ножом, требует у девушки отдать деньги. В итоге злоумышленник забирает наличные средства и так же быстро уходит", – говорится в сообщении.
Однако маскировка не помогла молодому человеку скрыться. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 18-летний житель Бийского района. Его взяли под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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