Сельчанин обманул алтайских студенток

22-летнего жителя Завьяловского района подозревают в крупном мошенничестве. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратилась 21-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что познакомилась в интернете с парнем, который в дальнейшем попросил занять более семи тысяч рублей, после чего исчез. В ходе разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний житель Завьяловского района.
Выяснилось, что жертвами злоумышленника стали минимум шесть молодых студенток из Барнаула. Парень знакомился с ними в соцсетях, входил в доверие, а после, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию, просил занять денег. Затем молодой человек исчезал.
Сейчас полицейские ищут других возможных жертв злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
А толстухи думали что это любовь