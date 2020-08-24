Названы предполагаемые сроки выздоровления Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный может на пару месяцев выпасть из активной политической деятельности, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА "Новости".
Напомним, что сейчас политик находится на лечении в Германии, куда его доставили из Омска медицинским самолетом при активном содействии фонда. Основным предварительным диагнозом называют "нарушение углеводного баланса", которое, предположительно, возникло из-за резкого снижения уровня сахара в крови.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Бизила, что Навальный "переживет отравление". Позднее глава некоммерческой организации уточнил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, которого также доставили на лечение в Германию.
В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее самой.
Как ранее писал amic.ru, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва. Судно совершило экстренную посадку в Омске, где врачи приняли решение о госпитализации оппозиционера в БСМП-1. Позднее блогер впал в кому и спустя несколько дней доктора разрешили "под ответственность жены" перевезти Навального в Германию.
На данный момент оппозиционер находится на лечении в Берлине, а власти страны наделили политика статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить ему "лучшую" защиту.
Комментарии
Из комы то вышел??? Чо т подозрительно мало информации, еще меньше, чем от Омских врачей... крутят-вертят короч. Как человеку конечно только здоровья желаю
Спорняк, тихо исчезнет, как Скрипали!
Ну вот - отравили! А вождь гутарит, что заболел...
О как ! Точного диагноза ещё нет , а срок лечения уже озвучили . Интересненько . Сейчас придумают что ему написать под этот срок
может на пару месяцев выпасть из активной политической деятельности
так его и так уже с год не слышно не видно. так что ничего и не изменится.
Информации вчера не было от врачей потому, что Германия христианская страна, а христиане по воскресеньям не работают, только экстренные службы, но не пресс-службы.
"Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Бизила, что Навальный "переживет отравление" - откуда такая уверенность - сам дозу рассчитывал ?
24.08.2020 10:34
гость
А кто озвучил-то? Ни разу не медик. Может, еще у гадалок спросят)
24.08.2020 10:35
- гость -
Ну как не слышно? Хорошо ж гудел в Новосибирске и Томске, будучи под подпиской о невыезде.