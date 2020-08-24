На ремонт дороги в Камне-на-Оби выделят почти 300 миллионов рублей

На ремонт транзитной дороги в Камне-на-Оби направят около 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Напомним, ранее участок трассы длиной почти 10 километров передали из муниципальной собственности в региональную, что позволило снизить нагрузку на местный бюджет и увеличить объем финансирования ремонта и содержания дорожного полотна.
Как сообщили в Минтрансе региона, в течение двух лет рабочие обновят около 10 километров покрытия, отремонтируют почти 60 перекрестков и примыканий, обустроят 26 автобусных остановок, а также 7,7 километра тротуаров и установят освещение.
В ведомстве добавили, что в 2020 году в Камне-на-Оби продолжится ремонт улиц Пушкина и Северной. Общий дорожный фонд Каменского района в 2020 году составит 38,7 миллиона рублей.
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