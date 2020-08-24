Российский сенатор Алексей Пушков оценил появление президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках.
"Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было", – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что Лукашенко допустил "грубые ошибки в политике".
Напомним, что в Белоруссии уже две недели проходят акции протеста против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.
В масштабной акции 23 августа участвовали более 100 тысяч протестующих. Люди скандировали "Уходи!".
Комментарии
Политик также отметил, что Лукашенко допустил "грубые ошибки в политике".
Может, и нашему уже пора остановиться?
чтоб до такого не доводить
Кому это "вашему"?
Пугабе должен быть следующим. Белорусы смогли и мы сможем сковырнуть эту шоблу
Белорусскую область по итогу событий как-то грамотно в состав РФ вписать, вот это тема будет!
24.08.2020 11:20
технарь
Белорусскую область по итогу событий как-то грамотно в состав РФ вписать, вот это тема будет!
Это когда правительство геополитические интересы блюдет, за страну, за благосостояние своего народа печется.
У нас страна больше похожа на внешнеуправляемую западным капиталом, не вижу защиты интересов народа.
24.08.2020 11:17
Андрей
Пугабе должен быть следующим. Белорусы смогли и мы сможем сковырнуть эту шоблу
беда в том , что такие процессы недовольства властью часто запускает запад, чтобы возглавить их и очередной раз разграбить аборигенов. Чаще всего делается это именно в кризис. Учите историю Андрей.
Пока у вас нет влияния на и поддержки силовых структур - делать такие вещи это наносить вред себе.
Кто такой пушков???
И кто Лукашенко
Пиар, рассчитанный на группу поддержки из силовых структур, но отнюдь не протестующего народа. Альенде из него явно не получится. Зачем пацана за собой таскает - тоже непонятно.
Или натаскивает ?
Белоусы пока ничего не смогли. Даже украинцы ничего толком еще не смогли. Даже в США сейчас между собой бьются, чем то недовольны. Китайцы вот как то смогли
Кто такой пушков???
И кто Лукашенко
Как бы тебе подоступнее? От кого отталкиваться, кого знаешь?
24.08.2020 11:39
- гость -
Пушков, Алексей Константинович
В 1988—1991 годах был консультантом Международного отдела ЦК КПСС, являлся спичрайтером Михаила Горбачёва.
Делайте выводы.
Сашка-полторашка, он ещё и шут гороховый. Автомат дали, а рожок то что забыли? Боитесь застрелится?
Кто здесь шут,так это аборигешка-олигофрешка.
24.08.2020 12:23
- гость -
Переживаешь за упыря?
Автомат дали, а рожок то что забыли?
Подальше от греха: вдруг ногу себе прострелит нечаянно
24.08.2020 12:31
АБОРИГЕН,за тебя что ли?Нет конечно.
Наверное увидел идиота на стрельбище, который заглядывал в ствол и жал на курок?
24.08.2020 11:17
Андрей
Пугабе должен быть следующим. Белорусы смогли и мы сможем сковырнуть эту шоблу
беда в том , что такие процессы недовольства властью часто запускает запад, чтобы возглавить их и очередной раз разграбить аборигенов. Чаще всего делается это именно в кризис. Учите историю Андрей.
Пока у вас нет влияния на и поддержки силовых структур - делать такие вещи это наносить вред себе.
Это все известно конечно, но вот я сомневаюсь, что западные страны сейчас смогут что-то навязать белорусам. У них сильно народ разошелся и своих лидеров у них хватает. В Хабаровске народ вышел без всяких западных подачек и печенек. Поэтому ваш комментарий имеет право на существование, но надо каждый случай рассматривать отдельно. Существование такой воинственной и живущей по воровским понятиям верхушки власти не нравится ни народу ни западу, поэтому на данном отрезке пути наши интересы совпадают. Когда они разойдутся, тогда народ и будет решать кого выбрать на власть.
аборигешка-олигофрешка.
Абориген, ничего личного, но это прилипнет надолго, очень уж хорошо зарифмовалось, я вобще за корректность, но очень уж смешно
24.08.2020 14:10
гость
Что прилипнет? Перлы очередного
анонистаанонима? Как нибудь переживу.