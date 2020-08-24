Зайдя в настройки смартфона, сломать его не получится, но в определенных нюансах подпортить качество работы девайса все же можно, заявил в беседе с агентством "Прайм" директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
По его словам, главное – не трогать параметры SIM-карты, если нет уверенности в необходимости такой настройки. В противном случае это может привести к сбою сети или интернета, доступ к которым придется долго восстанавливать.
Кроме того, Косарев рекомендовал внимательнее пользоваться функцией очистки смартфона. Иначе можно отформатировать накопитель устройства вместе с личными данными.
Также специалист рекомендовал не заходить в настройки родительского контроля, которые могут серьезно ограничить доступ ко многим сайтам и приложениям.
"В целом совет один – обращайтесь с настройками аккуратно и не меняйте никакие параметры, если точно не знаете, к чему это приведет", – резюмировал он.
Комментарии
очень ценные советы
про зарядку еще напишите. а то вопросов много
Ну смотря в какие настройки зайти, если в меню разработчика то можно много чего сломать.
Какой мудрый совет