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Компенсация природе. В Барнауле в Обь выпустили 50 тысяч мальков сазана

, ИА "Амител"
Так "Росводоканал Барнаул" восстанавливает биосферу реки
Выпуск мальков сазана / Фото: 'Росводоканал Барнаул'

Выпуск мальков сазана / Фото: "Росводоканал Барнаул"

20 августа в реку Обь выпустили 50 тысяч мальков сазана. Такую экологическую акцию "Росводоканал Барнаул" проводит уже шестой год подряд. По словам специалистов компании, мероприятия по зарыблению помогают компенсировать ущерб, который предприятие наносит реке своей хозяйственной деятельностью.

"Выпуск мальков – акция, которую барнаульский водоканал проводит ежегодно. Связано это с тем, что мы забираем из реки воду, чтобы подавать потребителям, при этом биоресурсам наносится определенный ущерб. В связи с чем и организуем компенсационные мероприятия", – рассказала Марина Дудина, ведущий инженер отдела главного технолога барнаульского водоканала.

Каждый год в Обь выпускают разное количество молоди рыбы. На этот раз – порядка 50 тысяч мальков, что гораздо больше, чем в прошлые годы. Как пояснили в компании, решение о том, сколько рыбы выпустить в реку, принимает государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства. Его специалисты выясняют, какой возможный ущерб нанесен Оби, проводят расчеты и определяют, какой объем зарыбления позволит восстановить потери.

Для выпуска каждый год выбирают мальков сазана. Для реки Обь, по словам специалистов, это наиболее приспосабливающийся вид рыбы. Хотя по рекомендации научных организаций в водоем можно также спускать молодь щуки и судака.

 

Выпуск мальков сазана /"Фото: "Росводоканал Барнаул"

Мальков сазана вырастили в питомнике "Рыбный мир". Весной сотрудники питомника отловили производителей, искусственно добыли игру с молоками, частично посадили самок и самцов на естественный нерест. А в дальнейшем в течение 45 дней выращивали мальков до навески в 1 грамм.

"Один грамм – это уже жизнестойкая особь, она сформировалась. Ей уже не страшен ни хищник, как таковой, она на активном питании и, думаю, что вырастет до хороших размеров в дальнейшем", – пояснил Демьян Гаер, ведущий ихтиолог ФГБУ "Главрыбвод" (алтайский филиал).Чтобы маленькие сазаны освоились в естественной среде и не погибли, ученые подобрали и приемлемые условия для выпуска молоди. Место выбиралось прогреваемое и с достаточным количеством кормовых организмов. Учитывали, чтобы это был не отшнурованный водоем, то есть не отрезанный от основного русла.

Поэтому в 2020 году для спуска выбрали берег Оби в районе поселка Ильича. "Здесь специалисты провели исследование, взяли необходимые анализы и сказали, что в этом месте можно выпускать мальков. И кормовых организмов здесь достаточно, и температура нормальная – 20,3 градуса", – добавил Демьян Гаер.

Как отметили в компании "Росводоканал Барнаул", систематические мероприятия по зарыблению Оби существенно улучшает состояние реки. За все годы проведения акции им удалось выпустить несколько сотен тысяч мальков сазана.

На правах рекламы
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.08.2020 10:12
Filin

Сазан - это хорошо, а стерлядь еще лучше

25.08.2020 10:15
Босямбр

Ага вкусная рыбка, будем подождать.

25.08.2020 10:36
- гость -

Про температуру воды смешно.
У поселка Ильича нормальная, не то что в Затоне!

25.08.2020 10:49
- гость -

Мальки это хорошо, очень хорошо.
Но вот реку саму нужно чистить, очистительные работы не проводились с советских времен.

25.08.2020 10:50
гость

Судак, на мой вкус, гораздо лучше.

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