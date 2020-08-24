В Алтайском крае в два раза снизилась смертность от меланомы кожи

Использование новых таргетных и иммунологических препаратов позволило в два раза сократить смертность от меланомы в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Алтайского краевого онкологического диспансера.
Меланома – один из самых агрессивных видов онкологических заболеваний: эти опухоли быстро растут и также быстро метастазируют. За последние десять лет заболеваемость этой опухолью выросла почти на 70%. При этом люди нередко принимают рак за безобидную родинку, нередко запуская болезнь и обращаясь к врачам на поздних стадиях.
Как рассказал главный врач АКОД Игорь Вихлянов, еще два года назад каждый седьмой пациент с меланомой погибал в течение года после постановки диагноза. Сегодня с помощью эффективных препаратов и увеличению финансирования одногодичная летальность в регионе снизилась в два раза – с 15,1% в 2018 году до 8,7% в 2019 году.
Кроме того, в рамках клинических исследований пациенты опробовали новый отечественный иммунологический препарат и, судя по результатам, в ближайшее время у онкологов появится еще одно эффективное лекарство от меланомы.
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