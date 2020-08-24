Губернатор Алтайского края вручил ключи от новых квартир врачам и учителям

Губернатор Алтайского края вручил ключи от новых квартир педагогам и медработникам Родинского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трехэтажный жилой дом построен по краевой инвестиционной программе, общая сумма затрат превысила 103 миллиона рублей. Томенко отметил, что в Родинском районе реализуются важные инициативные программы, в том числе, и работа по обеспечению жильем специалистов социальной сферы.
Новые квартиры получили семь работников, которые будут жить в новом доме на условиях социального найма. Среди новоселов есть и учитель начальных классов Родинской школы №1 Дина Барышникова, которая вместе с семьей переезжает на Алтай из Новосибирска. При этом решение о смене места жительства принято из-за возможности получить жилье.
Комментарии
Блин, а я ипотеку плачу