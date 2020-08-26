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Четыре борта и платформа. Что нужно учесть при выборе прицепа

, ИА "Амител"
Все прицепы кажутся одинаковыми, пока не начинаешь выбирать для себя

Сентябрь – время собирать урожай. Когда картофель с десяти соток сложен в мешки, их нужно увезти домой, в погреб или поделиться с близкими. У дачников возникает вопрос: куда складывать урожай, если он не помещается в багажник? Кроме того, осенью нужно укрепить дачные постройки к зиме: понадобятся инструменты и строительные материалы. Лучшим решением этих проблем будет покупка вместительного прицепа для автомобиля. 

Как выбрать?

Прицепы нужны не только дачникам, но и охотникам, рыболовам и спортсменам: например, для перевозки квадро- и мотоциклов, лодок, снегоходов, спортивного инвентаря. На рынке широкий выбор моделей для разных целей. На что нужно обратить внимание, чтобы подобрать оптимальный вариант:

1. Защита от коррозии. Прицеп может долгое время находиться под открытым небом и передвигаться по болотистой местности. Чтоб избежать коррозии, выбирайте модель с оцинкованными бортами и рамой. 

2. Функция "Самосвал". Она существенно облегчит выгрузку сыпучих материалов и погрузку колесной техники. Современные прицепы комплектуют усиленным откидным задним бортом. Он выполняет функции трапа, облегчает погрузку и разгрузку мототехники, а также надежно защищает ее в пути.

3. Третья точка опоры – подкатное колесо. Оно устанавливается на дышле, возле крепления к фаркопу. С ним возможно в одиночку установить и передвигать тяжелый прицеп. Подкатное колесо имеет функцию домкрата, а его высоту можно менять, крутя соответствующую рукоятку.

4. Подвеска. Пружинная подвеска прицепа для легкового автомобиля хорошо сглаживает неровности, обеспечивает бережную транспортировку груза. Подойдет для легкого багажа. Рессорная подвеска более жесткая, но и более выносливая. Выдержит любую нагрузку при перевозке даже по сельской местности.

5. Прочность. Толщина металла имеет значение, причем не только в раме, но и бортах. Рекомендуют не менее 1,5 мм. В современных моделях дно прицепа укрепляют многослойной ламинированной фанерой с противоскользящим покрытием, которое устойчиво к износу и воздействию влаги.

6.  Лебедка  полезная функция для погрузки и разгрузки лодок.

Где купить?

Большой выбор прицепов в торговой сети "Подкова". Многие знают "Подкову" как шинную компанию и сеть автосервисов. Но фирма также является официальным представителем трех заводов производителей прицепов: "КМЗ", "Викинг" и "Курганские прицепы". Здесь можно найти более 50 моделей легковых прицепов на выбор. На каждый компания дает гарантию 1 год.

Вы можете подобрать прицеп онлайн на сайте или посмотреть товар в магазинах сети, предварительно договорившись с менеджером по тел.: 8 (3852) 69-71-81.


Торговая сеть "Подкова"
Барнаул, ул. Покровская, 7
Барнаул, проезд С. Власихинский, 67
Новоалтайск, ул. Дорожная, 60 к. 2 (за кафе "Маяк")
Бийск, ул. Шишкова, 47
Новосибирск, ул. Шорная, 1
Сайт
8-902-998-71-81
8 (3852) 69 71 81

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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