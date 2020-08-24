Блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки высказался о резонансном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.
"Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это иуда, посадите его в тюрьму!" – кричал Руки-базуки, который приехал к зданию суда.
По версии следователей, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице от полученных травм.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Этот то куда лезет? -Решил попиариться.
Ты кто такой? Эээээ? Фрик без имени, а туда же.....
Гость, мой пост про этого .. с руками, если что.
Это считается новостью на Амителе? Господа журналисты, ну не опускайтесь так!
Фу.......а у меня вчера соседская собака возле двора кучу наклала. АМИК опубликуйте. важная же новость!
а что можно новости для Амика писать? я могу!
что с ним? он больной*
Этот сопленосец вякает что-то