Оперштаб опроверг информацию об открытии авиасообщения с новыми странами

Представитель федерального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса опроверг возможное открытие международного авиасообщения с новыми странами в ближайшее время, передает "Интерфакс".
Как ранее сообщил amic.ru, по данным СМИ, российские власти в скором времени планируют возобновить маршруты во Францию, Венгрию, Египет, Кипр, Иорданию, Китай и Мальту. Перелеты в страны Евросоюза при этом разрешат для "ограниченного круга пассажиров". Официальное решение, по информации источников, могут вынести к следующему заседанию оперштаба, которое состоится 25 августа.
Как отметил представитель, сейчас никаких решений по поводу авиасообщения нет. "Как будут – мы обязательно об этом сообщим", – добавил он.
Напомним, что с 1 августа Россия возобновила авиаперелеты в Великобританию, Турцию, Танзанию и Абхазию. С 7 августа российским туристам разрешено въезжать в Черногорию, а с 15-го стало возможным слетать в Швейцарию. Кроме того, в августе границы для россиян открыла Кения и Киргизия.
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