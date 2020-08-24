День Государственного флага России отметили в Барнауле

22 августа в Барнаульском зоопарке отметили День Государственного флага России. Праздник организовали проект "Победа в каждом из нас", Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, АКБОФ "Алтайский центр развития добровольчества", КГАУ "Краевой дворец молодежи", "Волонтеры Победы".
Гостей зоопарка на нескольких тематических площадках встречали волонтеры. На одной они обучали взрослых и детей изготовлению виньеток из лент цвета российского флага. На другой площадке малыши на асфальте рисовали мультперсонажей и другие картинки, в основном белыми, синими и красными мелками. Также участники мероприятия из трафаретов своих ладошек составили российский триколор на баннере размером 2х2 метра. Все желающие приняли участие в записи видеоролика. В формате "открытого микрофона" они поздравляли с праздником и рассказывали о том, почему гордятся Россией.
В этот же день у посетителей парка "Лесная сказка" была возможность посмотреть выставку специализированной техники, которая стоит на вооружении ГУ МЧС России по Алтайскому краю, и послушать духовой оркестр этого ведомства.
Комментарии