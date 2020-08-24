Министр здравоохранения Алтайского края прокомментировал увольнение Бомбизо

Владислав Бомбизо покинул пост главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) по собственным обстоятельствам. Об этом 24 августа во время пресс-конференции рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Бомбизо остается в системе здравоохранения и будет помогать в ее развитии.
"В данном случае Владислав Аркадьевич принял самостоятельное решение и уволился по собственным обстоятельствам. При этом хотелось бы сказать, что он много сделал для Алтайского края и больницы, которую возглавлял. Он был и остается главным специалистом, врачом-хирургом и продолжит работу на предмет организации помощи больным хирургического профиля. Также мы договорились, что он продолжит работу и в медицинском университете в части преподавания. Нам крайне важно получать грамотных молодых врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь в районах Алтайского края", – сказал Дмитрий Попов.
Напомним, 17 августа Владислав Бомбизо ушел с поста главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). На этой должности он проработал почти девять лет. До декабря 2011 года он шесть лет заведовал вторым хирургическим отделением горбольницы № 1.
На его место в БСМП пришел Андрей Макин, экс-министр здравоохранения Республики Алтай. Информация о новом руководителе учреждения появилась на официальном сайте Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в разделе "Администрация".
Комментарии
Подружень с диагностического лучше бы уволил, не рыба не мясо.
скорой медицинской помощи
Может потому что скорая сейчас 3,5 часа на вызов едет?
Не путайте теплое с синим. За работу станций скорой помощи отвечает Посекунов, больница всего лишь принимает пациентов
Нового протеже Попова - Макина потребовалось срочно трудоустроить - вот и все дела. Ну не в Рубцовске же замшелом поцу ошиваться, это ж изначально было понятно, что будут искать ему теплое местечко в столице мира.
Попов, уходи в отставку, у нас много более грамотных и компетентных людей есть на твою должность
Как так: Бомбизо сняли, Долгову тоже, а Попов удержался?