Жительницу Алтайского края осудили за истязание приемных детей

43-летнюю жительницу Залесовского района признали виновной в истязании взятых под опеку детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"С января 2015 по сентябрь 2019 года осужденная, под опекой которой находились четверо несовершеннолетних детей, систематически наносила девочке 2007 года рождения и ее брату 2006 года рождения побои, а также совершала иные насильственные действия, тем самым причиняя физическую боль, физические и психические страдания", – говорится в сообщении.
Следователи доказали 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам. Так, женщина избивала ребятишек за плохие отметки в школе, неприготовление пищи или плохую уборку. Когда следователи узнали о незаконных действиях опекуна, детей изъяли из семьи.
Во время предварительного следствия женщина своей вины не признала. Тем не менее суд принял во внимание доказательства и назначил опекуну четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики, которые проигнорировали жалобы детей на опекуна.
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