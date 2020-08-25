Долг платежом не красен. Кто имеет право стать банкротом и что для этого нужно

В 2019 году официальными банкротами стали почти 69 тысяч граждан России. Это в полтора раза больше, чем в 2018 году. Статистика 2020-го может быть еще страшнее, учитывая ситуацию с COVID-19. Почти все жители региона, имеющие кредиты, не смогут выйти из этого кризиса без проблем.
Если человек не может расплатиться по кредиту, он имеет право стать банкротом. При этом его долг должен быть более 500 тысяч рублей, а просрочка – не менее трех месяцев.
Закон позволяет гражданину самостоятельно проводить собственное банкротство, но на практике судьи негативно относятся к таким случаям. Часто из-за формирования неполного пакета документов суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. Иногда сами судьи требуют, чтобы истец нанял себе представителя. Банкротство имеет множество нюансов, без знания которых результат достигнут не будет.
Поэтому лучшим решением будет обратиться к экспертам, например, в агентство "Банкрот Консалт". Эксперты компании проводят процедуру от начала и до самого последнего этапа: экспертиза и сбор документов, подбор финансового управляющего, судебные процедуры, уведомление кредиторов, контроль за реализацией имущества.
Как работает агентство:
- Собирает документы (две недели).
- Готовит заявление о банкротстве (один день).
- Подает заявление в Арбитражный суд по месту прописки.
- Представляет ваши интересы на судебном заседании (через месяц после подачи заявления).
- Предоставляет арбитражного управляющего (через месяц после подачи заявления).
- Начинает банкротство.
- Получает решение о списании долгов (через шесть месяцев).
Стоит ли признать себя банкротом?
У банкротства есть как положительные стороны, так и отрицательные. Если гражданина признают банкротом, он потеряет права на имущество, не сможет покинуть страну, использовать деньги с банковских счетов.
Если банкрот решит взять кредит, он обязан в течение пяти лет сообщать о своем статусе. Также банкроты не имеют права занимать главные должности в компаниях.
Но есть и плюсы. Гражданин-банкрот освобожден от кредитных выплат. Ему не начисляют пени и проценты по кредитам. Также перестают действовать исполнительные листы банков по претензиям к имуществу.
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