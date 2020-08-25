В конце прошлой недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Родинский район. Глава региона проинспектировал районный Дом культуры, который восстанавливают в рамках нацпроекта "Культура". Ремонтные работы подходят к своему завершению.
В составе принимающей стороны в ДК побывал депутат фракции "Единая Россия" Алтайского Заксобрания Алексей Кривенко, представляющий в краевом парламенте Родинский район. По словам народного избранника, масштабный ремонт здания ДК стал пилотным в регионе в рамках нацпроекта "Культура". Ремонт был начат в июне 2019 года, на него было выделено около 74 млн рублей, из которых 32,5 млн – средства федерального бюджета, около 40 млн рублей – деньги региона.
"Впервые вопрос ремонта Родинского Дома культуры поднялся в 2017 году, когда по моей инициативе в рамках рабочей поездки его посетили депутаты АКЗС Денис Голобородько, Сергей Лямин, Иван Мордовин и Николай Данилин, а также депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова. Мы выступили с предложением включить ДК в реализацию партийного проекта "Культура малой Родины". Тогда мы говорили о новом напольном покрытии, замене сидений, покраске потолка и стен. Но о таких масштабных изменениях, конечно, не думали. То, что мы видим сегодня, – результат взаимодействия различных уровней и различных ветвей власти, партии, жителей, это пример действительно правильного распределения средств и ресурсов", – цитирует Алексея Кривенко сайт реготделения ЕР.
В итоге за год работ были усилены несущие конструкции, заменены перекрытия, инженерные коммуникации, кровля, оконные и дверные блоки, был обновлен фасад, установлены дымоулавливающая система и сигнализация. Кроме того, в ДК приобрели новое световое и звуковое оборудование, а также благодаря участию в федеральном конкурсе в здании появился 3D-кинозал.
Комментарии
а не дешевле было новый построить
"Вопрос поднялся" , а если бы не поднялся, Кривенко мажор-колхозник не знает русский язык????