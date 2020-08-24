Михаил Ефремов выбрал нового адвоката

Российский актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новый контракт о сотрудничестве.
"Мы только-только заключили соглашение", – заявил Пашаев в беседе с РИА "Новости".
Напомним, во время судебного заседания 21 августа Эльмана Пашаева отстранили от защиты интересов по желанию Ефремова. Тогда же актер озвучил имена других юристов, которые могли бы защищать его в суде.
Напомним, вечером 8 июня находящийся в нетрезвом состоянии Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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