Такой день. Барнаул в авиасимуляторе от Microsoft и единовременные выплаты на детей

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 августа. Без коронавируса.
Блогер провел стрим в новом авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator 2020, во время которого пролетел по окрестностям виртуального Барнаула. И хоть город в игре имеет мелкие недочеты, выглядит он все же очень правдоподобно.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов заявил, что бюджет Алтайского края может позволить себе единовременные денежные выплаты на детей от 16 до 18 лет. По словам депутата, фракция планирует выйти с соответствующим законопроектом уже на сентябрьскую сессию краевого парламента.
Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае приближается к 10 тысячам. И хоть активность этих паукообразных за последние недели потерпела значительный спад, за прошедшую неделю жертвами присасывания стали 85 жителей региона.
Семья из Рубцовска доверилась мошенникам и перевела почти 1,4 млн рублей на 43 номера. Злоумышленники представились сотрудниками банка и использовали вполне стандартные схемы обмана.
Алтайский край занял 28-е место по востребованности ипотеки. За последний год в регионе выдали порядка 20 жилищных займов на 1000 человек экономически активного населения.
В Курьинском районе полиция ищет поджигателей четырех комбайнов. Ущерб сельскохозяйственному предприятию от их деяний превысил 50 миллионов рублей.
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