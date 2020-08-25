Чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний, достаточно три раза в неделю ездить по полчаса на велосипеде. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram.
По словам медика, во время написания диссертации ей попалось исследование, проведенное в 1991 году. В нем участвовали мужчины в возрасте от 27 до 54 лет, которые перенесли инфаркт миокарда. После проведения всех необходимых тестов им предложили в течение трех месяцев три раза в неделю по полчаса ездить с нагрузкой на велосипеде, после чего у них снова взяли анализы.
Согласно полученным данным, у испытуемых на 23% увеличился уровень "хорошего" холестерина, почти на 45% снизился уровень эстрадиола, высокий уровень которого повышает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака.
Павлова посоветовала своим подписчикам "крутить педали" и увеличивать свою продолжительность жизни, отметив, что способ полностью бесплатен.
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На двух видах транспорта на работу не заменяет велосипед?