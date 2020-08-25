Путин заявил, что россиян становится все меньше

Численность населения страны в настоящее время снижается, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, в последние годы власти уделяют вопросу демографии большое внимание. Однако численность населения сокращается по ряду обстоятельств, в том числе и объективных.
"К сожалению, после определенного подъема (здесь мы отмечали положительные тенденции), у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения", — отметил глава государства.
Ранее Путин во время рабочей встречи с губернатором Ростовской области назвал безработицу одной из главных и "совершенно очевидных" проблем страны.
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