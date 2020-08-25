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Случай рутинный. Доктор Мясников прокомментировал возможное отравление Навального

, ИА "Амител"
По словам телеведущего, подобные случаи нередки
Алексей Навальный / Фото: tlt.ru

Алексей Навальный / Фото: tlt.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение из берлинской клиники "Шарите" об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что накануне, 24 августа, немецкие врачи подтвердили факт отравления политика. По их мнению, клинические данные указывают на вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретный препарат они пока назвать не могут.

Мясников отметил, что самый распространенный источник ингибиторов холинэстеразы – органофосфатные удобрения. Он привел данные американского медицинского сайта о том, что ежегодно ими отравляются три миллиона человек, а 300 тысяч человек умирают.

"Это я не к тому, чтобы утверждать – наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай тем не менее в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля – надо об этом помнить", – объяснил Мясников.

Телеведущий добавил, что подтверждать отравление политика должно следствие, поскольку "недруги постараются очернить именно власть".

Как ранее писал amic.ru, Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва. Из-за опасений за жизнь и здоровье оппозиционера воздушное судно совершило внеплановую посадку в Омске, где его госпитализировали.

Политик впал в кому. По настоянию супруги, врачи, несмотря на опасения за жизнь Навального, позволили транспортировать его в Германию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.08.2020 09:26
- гость -

Если рутинный случай то почему в Омске не определили такое простое отравление?!

25.08.2020 09:30
- гость -

Все встало на свои места, после лепита Мясникова. Явка с повинной.

25.08.2020 09:35
- гость -

завалили Навального? туда ему и дорога.. пятая колонна

25.08.2020 09:46
- гость -

Да, странно почему омские не озвучили. А сейчас выходит как будто замалчивали, ждали когда проветрится

25.08.2020 09:56
Maybe i,m a Leo


- гость -
Да, странно почему омские не озвучили. А сейчас выходит как будто замалчивали, ждали когда проветрится
Потому что это кокаин ...

25.08.2020 10:01
- гость -

Странно то, что ещё человек только попал в больницу, а уже везде про отравление трубят-мотив на лицо.

25.08.2020 10:01
комрад

В газмясочке видимо неучи работают и так по всей стране.

25.08.2020 10:04
комрад

Очевидно это заказ. Концентрация силовых структур в больнице индикатор. Что его выслеживали и за ним велась слежка, спалились они прям не стесняясь. Вижу скоро солнцеликий тоже будет с автоматом ходить, как таракан.

25.08.2020 10:31
- гость -

Навальный, Путин – чума на оба их дома! Этот Навальный – современный высокотехнологичный проект того же Кремля. Он создан для озвучки и новой формы ЛЕГАЛИЗАЦИИ наворованного у России Вадим Вадимычем и его хабадского окружения. Через недельку «оппозиционер» выйдет, как огурчик и будет купаться в славе «страдальца», кремлёвском и госдеповском бабле (это ОДНА бражка). А потом Путин объявит его своим «преемником». Так вам и надо, тупые бараны! Весь лобешник уже разбит от одних и тех же грабель, но пойдём до конца!
У масонерии имеются разные формы и степени договорного сотрудничества политических сил для кидалова народа («глухонемых» по их терминологии) – от слияния двух (нескольких) партий до самого радикального, «искреннего» противостояния для достижения одной цели.
Ещё раз: Путин, Навальный, Кремль, Госдеп – это ОДНА дружная договорная брага и объектом их «игр разума» является русский народ и народы России! За 30 лет пора бы протереть зенки, осознать это своей тупой башкой и выйти из навязанной глубокой колеи!
Сейчас якобы в «искусственной коме», но без «угрозы для жизни». Жанр спектакля выдержан: помнится Ельцин с моста прыгал.

25.08.2020 10:51
- гость -

В Омске в место айболитов ФСБшники диагнозы ставят

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