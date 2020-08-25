Стартовал конкурс "Главная кошка города". Победителю подарят годовой запас корма

В Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске стартовал интернет-конкурс "Главная кошка города". Ваш питомец наверняка самый лучший, и теперь у вас есть возможность показать это всем, получив почетный статус и годовой запас корма. В каждом из городов будет одна главная номинация. Итоги конкурса объявят 2 ноября 2020 года. Организатор конкурса – "Радио Дача".
Занявшие первое место получат годовой запас корма (примерно 15-20 кг). Также будут награждены победители в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".
Принять участие в конкурсе может каждый обладатель кошки. Для этого нужно сделать ее фотографию и опубликовать на сайте. Чем больше лайков наберет ваш домашний питомец, тем больше у него шансов победить.
ВАЖНО: Каждый участник может разместить только одну фотографию только одной своей кошки (не мем и не демотиватор), при этом на фото должно быть запечатлено только животное. Без владельца! Последующие фотографии от одного пользователя будут удаляться, многократная регистрация одного и того же животного под разными номерами запрещена. При выявлении указанных случаев участник может быть дисквалифицирован. Полные правила регистрации будут указаны на сайтах: кошкабарнаула.рф, кошкабийска.рф, кошкагорноалтайска.рф.
В результате конкурса будут определены несколько победителей. Еженедельно по пятницам, начиная с 11 сентября 2020 года, в эфире "Радио Дача" в городах участниках будут проводиться промежуточные итоги.
Фотографии принимаются с 24 августа по 23 октября текущего года. Отборочный тур и голосование начнутся с 1 сентября.
Партнер конкурса в Барнауле – сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
Генеральный партнер конкурса в Бийске – ООО "Бийский Рыбозавод", партнеры конкурса – торговая компания "Терем", ИП Казанцева С.В., сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске – сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,
тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.
"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,
тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.
"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM
Комментарии
шо.. опять?
целый год уже прошел, после первого
точно, уже год как, ровно год назад 25го кошка умерла((( не поучаствовать
Классный конкурс! Отправлю своего красавчика
Уже проходили!!! Побеждает тот у кого больше знакомых и друзей
А где лайкать-то?
В прошлом году на сайте голосования много раз модно было хоть за кого отдать голос , хоть сто раз в день. Исправили?
модно = можно