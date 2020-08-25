Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России, которые приводят к тому, что соотечественники недополучают пособия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет аудиторов по итогам проверки ПФР в 2017-2019 годах.
Главными проблемами назвали открытие на одного получателя двух и более счетов и присвоение одного СНИЛС нескольким клиентам. Чаще всего это происходит из-за того, что заявители ошибались при заполнении анкет.
Если у заявителя на момент назначения пенсии имелось несколько счетов, то размер выплат назначался только на основании одного из них, из-за чего итоговая сумма снижалась. Также к занижению приводила и смена фамилии. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал в лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам и появлению новых счетов.
ПФР регулярно объединяет подобные счета, однако из-за ошибок пенсионеры не всегда получают деньги. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел и выяснили, что в половине из них есть ошибки. В результате люди недополучили порядка 2,2 миллиона рублей.
По данным экспертов, за три года ПФР объединил счета почти 90 тысяч человек, а значит, все они могли недополучить деньги. В контрольном ведомстве отметили, что Минтруд совместно с ПФР должен проверить назначенные и пересчитанные по данным персонифицированного учета пенсии и отдать недополученные ранее деньги.
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Почему у человека нет выбора не платить отчисления в ПФР, а самому откладывать?