Фото: instagram.com/emrata/
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски выложила в своем Instagram фотографии в откровенном наряде.
На снимках 29-летняя манекенщица показала себя в белой полупрозрачной майке и желтых шортах. При этом на актрисе совсем нет нижнего белья.
"Понедельник", – кратко подписала свой пост Ратаковски.
Меньше чем за сутки фотографии набрали более полумиллиона лайков, однако не все фанаты модели оценили откровенный наряд. "Ты постирала все нижнее белье и тебе нечего носить?", "Красивая, но для меня это слишком", "В этом мире становится все меньше скромности", – возмутились подписчики в социальной сети.
Комментарии
Ничего здесь особо прозрачного-то и нету.
А чо! Всё ничего себе так... губья тока противные до неприличия. Вот не нравятся пи... простите, пиявки на лице
чо за актриса? в каких фильмах снималась? для взрослых?
Обвисшая грудь-этим возмущены...
фу порнография!
амик, дети же читают!
25.08.2020 12:48
- гость -
ресурс 18+
выгони своих детей от компьютера
Ещё одна швабра с накачанным свистком... когда в голове не хватает, туда колят всякую гадость.
а откровенный то где снимки? только баба беспантовая с обвисшими бедонами в майке ? это теперь модель?