Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Один из снимков разместили в официальном Instagram-аккаунте коллектива.
Исполнительница позируют на фоне фотообоев, в длинных перчатках и бикини на завязках, а обнаженную грудь прикрывает своими руками.
Подписчики высоко оценили фигуру девушки. "Вызывайте пожарных", "Соня – красотка", "Ух горячо", – пишут подписчики.
Некоторые вспомнили, что раньше Таюрская была полной, а сейчас находится в прекрасной форме. Напомним, что ранее певица в своем Instagram рассказала, что ей удалось похудеть на 15 килограммов без всяких диет.
Комментарии
И что.
А чо - в одетом виде фигура хуже?
Вооот! Ведь можете нормальные новостя выкладывать то. Только фот побольше надо. Ну и тема все таки не до конца раскрыта, руки то надо было за спину спрятать. А так зачёт.