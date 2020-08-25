Новый учебный год в образовательных учреждениях начнется по всей России 1 сентября, и переносить дату не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что в организациях сохранится прежний календарный учебный план, а родители и педагоги уже проинформированы о дате начала обучения. Кроме того, все регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований. "Проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом", – указали в министерстве.
В Минпросвещения добавили, что перенос учебного года может привести к социальному напряжению, поскольку многие жители страны ждут возвращения детей в школы.
Как ранее сообщил amic.ru, депутат Василий Власов предложил перенести начало учебного года в дошкольных, общеобразовательных и специальных учреждениях на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку COVID-19.
Комментарии
А школы готовы обеспечить санитарные нормы? Особенно интересует вопрос установки в классах бактерицидных рециркуляторов, которых с февраля в продаже попросту нет.
А почему в детских садах никаких мер не проводят? Там дети чаще и сильнее школьников болеют. Про них вообще ничего не пишут.
Это в теории меры приняты, а на практике получится полный дурдом, потому что не возможно эти меры соблюсти , когда детей в школе огромное количество. И это все понимают.
Выбор только за родителями, отправлять ребенка в школу или переводить на семейное обучение( тем кто боится заразиться).