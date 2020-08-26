Красивый номер и удобный тариф. На Wildberries теперь можно купить SIM-карту от МТС

Купить новую SIM-карту и подключить ее к удобному тарифу теперь можно не посещая салон сотовой связи. МТС запустила продажи SIM‑карт в интернет-магазине Wildberries. Пользователи маркетплейса могут купить и активировать SIM-карту самостоятельно.
Для активации нужно установить приложение "МТС Абонент", которое доступно для скачивания на iOS и Android. По умолчанию при подключении будет активирован тарифный план "Тарифище". В дальнейшем его можно поменять на любой другой в приложении "Мой МТС".
Услуга доступна в большинстве городов России. Курьер бесплатно привезет SIM-карту по указанному адресу. Время доставки занимает от одного до пяти дней в зависимости от удаленности региона.
Комментарии
Увидел в статье сначала г0внище. Показалось. Терпеть не могу мтс, мегафон. Йота пока еще не испортилась. Интересен еще тинькофф мобайл.