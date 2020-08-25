Такой день. Сообщения о минировании в Барнауле и очереди из охотников

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 25 августа. Без коронавируса.
В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о минировании объектов энергетики Барнаула и Бийска. Речь идет о ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, БТСК и "Бийскэнерго". Предприятия оперативно проверили без эвакуации персонала. Взрывчатых веществ не обнаружили.
За разрешениями на охоту перед зданием Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края образовались огромные очереди. Это связано с открытием сезона охоты на зайцев, лисицу, волка и корсака. В Минприроды прокомментировали инцидент и дали рекомендации, как можно получить разрешение быстрее.
Жители дома № 47а по улице 1-й Западной в Барнауле записали видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с жалобой на некачественный капитальный ремонт. По словам местных жителей, проводимые работы даже косметическими можно назвать "с натяжкой". В мэрии Барнаула разъяснили, какие ремонтные мероприятия в доме уже проведены и что мешает отремонтировать дом полностью.
Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" Иван Диркс пытается оспорить решение суда о лишении водительских прав. Его так наказали за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Адвокат уверен в полной невиновности подзащитного, что намерен доказать на ближайшем судебном заседании.
Председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф может посетить Барнаул. Предполагается, что визит Грефа состоится 2 сентября. По информации amic.ru, Греф встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и руководством регионального отделения банка.
Избирательные комиссии Алтайского края отказали 19 кандидатам, которые собирались участвовать в выборах различного уровня в единый день голосования 13 сентября. Причины отказов разные. Среди основных – непредставление документов и подписных листов.
Минздрав опубликовал декларацию о доходах главврачей подведомственных медицинских учреждений за 2019 год. Десять из них в минувшем году заработали свыше 2 млн рублей.
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