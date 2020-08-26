Теплая погода сохранится в Алтайском крае в среду, 26 августа, сообщает краевой ЦГМС. Однако часть территории накроют дожди и грозы.
Температура воздуха будет держаться в пределах от +19°C до +24°C. Также прогнозируется сильный ветер – воздушный поток местами может достигать 17 м/с. В северных и западных районах пройдут дожди и грозы, возможен град.
В Барнауле днем столбики термометров будет показывать от +20°C до +22°C. Вечером кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 6 до 11 м/с.
Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило о непогоде ночью 26 августа.
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