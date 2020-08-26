Володин нашел связь здоровья Навального с протестами в Белоруссии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к коллегам с призывом всесторонне изучить инцидент с "радикальным оппозиционером" Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба парламента.
Спикер выразил обеспокоенность по поводу того, что ситуацию с резким ухудшением здоровья политика могли умышленно спровоцировать, чтобы обернуть это против России.
"Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", — заявил Володин.
Ему показался подозрительным тот факт, что Навальный впал в кому именно в тот момент, когда на Россию "началось давление", чтобы "она не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии".
"При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации, — пояснил Володин. — Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места".
Напомним, что ранее российские врачи исключили возможное отравление Навального, заявив, что анализы не выявили в крови и моче политика ядов или их следов, хоть данный вариант и остается "в подкорке сознания". Нынешнее состояние, по словам заместителя главного врача омского медучреждения Анатолия Калиниченко, полностью укладывается в клиническую картину поставленного диагноза.
Однако в немецкой клинике после обследования Навального сделали иное заявление. По их оценке, российский политик отравился веществом из группы ингибиторы холинэстеразы. У экспертов из России вывод немцев вызвал недоумение. Так, глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев обратил внимание, что нельзя говорить об отравлении ингибиторами холинэстеразы только на основании того, что установлено снижение активности холинэстеразы.
Комментарии
Врачи немецкой клиники склизкие как двухвостки.
Когда нужно было заставить Европу принять санкции за Крым, сбили боинг. Теперь нужно заставить Европу отказаться от СП-2. Каждая человеческая жизнь важна, но всё-таки хотя бы самолёт сбивать не стали, обошлись отравлением одного кумира школоты. "Петров и Боширов отравили Навального новичком"? Даже не смешно.
Одно понятно. Нет в мире специалиста определить чем отравился.
Если уж натягивать сову на глобус , то смещение проитерея Смирнова с поста главы РПЦ по делам семьи - однозначно происки гейлобби буржуинской Европы вкупе с заговором мирового правительства.
26.08.2020 07:23
- гость -
Врачи немецкой клиники склизкие как двухвостки.
+++++++++++
Держал в руках или надкусывал ?
* Шариков , тот блох обожал ,кстати...
Уголовное дело не возбуждается потому что пятая колонна спасает забугорных отравителей?!
Так нормальные люди в этом и не сомневаются!
26.08.2020 08:24
тю!
Ты после так пропустила не!