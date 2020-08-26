В Алтайском крае закрыли несколько небезопасных детских площадок

Восемь небезопасных детских площадок закрыли в Камне-на-Оби, сообщают "Вести-Алтай".
Соответствующее решение приняла управляющая компания "Град", которая обслуживает территорию многоквартирных домов, где расположены площадки. В УК аргументировали это тем, что дальнейшая эксплуатация конструкций, построенных еще в начале 2000-х годов, грозит детям травмами.
"Собственникам необходимо принять решение о демонтаже этих старых площадок, так как ремонтировать их уже не представляется возможным, только установка новых, — рассказал директор "Града" Вячеслав Печерников. — Естественно, встанет вопрос о финансировании. Я думаю, что хотя бы часть жителей заинтересуется и какие-то шаги по улучшению ситуации будут".
В настоящее время демонтировали только одну горку. Остальные карусели, качели и уличные тренажеры не функционируют – их движущие части заблокировали.
Ранее amic.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования восьмилетней девочки в Бийске.
Инцидент произошел возле дома по улице Ленинградской, 80. Ребенок хотел скатиться с горки, однако когда забрался на нее, конструкция пошатнулась. Девочка не удержалась и свалилась с высоты, а сверху на нее упала и сама горка. Школьница получила повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в области виска.
Следователи выяснили, что металлическая горка не была закреплена. Они усмотрели в действиях ответственных за безопасное содержание придомовой территории признаки оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.
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