33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 33 новых случая COVID-19, передает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
"Коронавирус подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Турочакского района", — говорится в сообщении.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2075 случаев заболевания. При этом выздоровели за сутки 24 пациента. Всего из больниц региона выписали 1766 человек, переболевших COVID-19.
За весь период эпидемии в Горном Алтае зафиксировали 10 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, восемь из них умерли – от COVID-19, два – от иных причин.
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