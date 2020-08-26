Смс-сообщения с паролями и уведомлениями от банков следует оперативно удалять, заявил агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", — отметил эксперт.
При этом сам девайс также следует защитить. Для этих целей можно использовать отпечаток пальца, разблокировку по лицу или цифровой пароль. Помимо этого, Косарев рекомендует держать гаджет в поле зрения даже в заблокированном состоянии, если рядом есть посторонние.
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