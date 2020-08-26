Умер народный артист России Владимир Никонов

25 августа на 83-м году жизни скончался народный артист России Владимир Никонов, сообщает пресс-служба Большого театра.
Никонов умер в больнице имени Л.А. Ворохобова № 67 в Москве. Причина смерти не называется, но, по данным РЕН ТВ, артиста госпитализировали 3 августа с пневмонией.
Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года. После окончания Московского хореографического училища артиста приняли в труппу Большого театра, где он был солистом балета. Ему доставались основные роли в постановках "Дон Кихот", "Жизель", "Лебединое озеро", "Золушка", "Каменный цветок" и другие.
В 1978 году Никонов закончил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором, продолжив работать в Большом театре.
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