В МИД РФ осудили обвинения по делу Навального

В МИД РФ осудили обвинения некоторых стран в том, что Алексея Навального якобы отравили по распоряжению российских властей, сообщает РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что Москва выступает за тщательное и объективное расследование произошедшего, а беспочвенные заявления в этой ситуации недопустимы. Кроме того, российские дипломаты обратили внимание на поспешность, с которой в США и Евросоюзе подхватили версию об отравлении оппозиционера.
Как подчеркнули в министерстве, в Москве рассчитывают, что немецкие врачи проявят профессиональный подход и не допустят использования результатов исследований в политических целях. "Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "скрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей", – заключили в МИД.
Напомним, что ранее российские медики исключили возможное отравление Навального, заявив, что анализы не выявили в крови и моче политика ядов или их следов, хотя данный вариант и остается "в подкорке сознания".
Однако в берлинской клинике "Шарите" после обследования Навального сделали иное заявление. По оценке немецких врачей, российский политик отравился веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти России должны незамедлительно начать независимое и прозрачное расследование отравления Навального.
Комментарии
Смело - даже фамилию Навального озвучили - при этом наш вождь этого панически боится! А вот то что уголовное дело не возбуждено, это очевидно потому, что сами на себя могут выйти?!
26.08.2020 09:53
- гость -
Кто ваш трусливый вождь?
Если вы все тут такие умные обсуждаете и все знаете, то почему вы живете "политологи" в нищем крае? не можете на билет денег собрать что ли? И так изо дня в день друг друга полоскаете, это развлечение такое что ли?
26.08.2020 09:56
- гость -
Тролль и провокатор в одном лице?
26.08.2020 10:27
- гость -
Вы то? Не знаю, не знаком с вами, чему безумно счастлив, но исключать вас из списка троллей и провокаторов не буду.
задолбали сообщениями по этому овальныму
26.08.2020 10:40
- гость -
Верно - покушение на убийство политика № 1 в стране должно тщательно замалчиваться!!!