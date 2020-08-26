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Новости

Россиян защитят от телефонных мошенников

, ИА "Амител"
Новая система будет блокировать подозрительные звонки
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Российские банки и операторы сотовой связи разработают технологию, которая будет блокировать звонки телефонных мошенников, представляющихся работниками кредитных организаций или их клиентами, пишут "Известия".

Поскольку российские операторы связи не имеют права анализировать содержание телефонных разговоров, технология предлагает обрабатывать технические характеристики звонков, например, их количество и длительность.

Отмечается, что на создание и тестирование такой системы уйдет два года. Ее закрепят на законодательном уровне.

В Минэкономразвития считают, что с новой технологией банки сократят объем финансовых потерь, а россияне будут лучше защищены от телефонных мошенников. По информации издания, только в 2019 году объем хищения средств со счетов граждан превысил 6,4 млрд рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2020 09:55
- гость -

Деньги освоят мошенники будут по-прежнему обворовывать россиян...

26.08.2020 10:36
- гость -

Так россияне сами по 30 с лишним раз мошенникам переводят. Добровольно причем!

26.08.2020 11:15
- гость -

Никто еи разв не звонил... Да и денег нет...

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