Россиян защитят от телефонных мошенников

Российские банки и операторы сотовой связи разработают технологию, которая будет блокировать звонки телефонных мошенников, представляющихся работниками кредитных организаций или их клиентами, пишут "Известия".
Поскольку российские операторы связи не имеют права анализировать содержание телефонных разговоров, технология предлагает обрабатывать технические характеристики звонков, например, их количество и длительность.
Отмечается, что на создание и тестирование такой системы уйдет два года. Ее закрепят на законодательном уровне.
В Минэкономразвития считают, что с новой технологией банки сократят объем финансовых потерь, а россияне будут лучше защищены от телефонных мошенников. По информации издания, только в 2019 году объем хищения средств со счетов граждан превысил 6,4 млрд рублей.
Комментарии
Деньги освоят мошенники будут по-прежнему обворовывать россиян...
Так россияне сами по 30 с лишним раз мошенникам переводят. Добровольно причем!
Никто еи разв не звонил... Да и денег нет...