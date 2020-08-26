Барнаульцы смогут задать вопросы городским властям

Администрация Барнаула и другие органы местного самоуправления организуют "Час прямого провода", в ходе которого горожане смогут задать интересующие их вопросы. "Прямая линия состоится в четверг, 27 августа, с 16:00 до 17:00. Полный список телефонных номеров можно посмотреть здесь.
Как сообщает пресс-центр мэрии, во время предыдущего "Часа прямого провода" барнаульцы задали почти 60 вопросов, озвучили пожелания и внесли предложения напрямую заместителям главы администрации города, руководителям профильных комитетов и районных администраций. 38 обращений поставили на контроль.
В мэрии уверены, что формат оказался полезен и востребован у горожан. Поэтому решено проводить "Час прямого провода" ежемесячно, по крайней мере, на время "ковидных" ограничений.
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