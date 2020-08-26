Ветврача из Алтайского края обвиняют в получении взятки в 77 тысяч рублей

В Табунском районе ветеринарного врача обвиняют в получении взятки от индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации следствия, бизнесмен заплатил медику более 77 тысяч рублей за нелегальное оформление и выдачу ветеринарных свидетельств без фактического осмотра и проверки продукции – шкур крупного рогатого скота.
В отношении ветврача правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере". Расследование продолжается.
Как уже писал amic.ru, ранее в Барнауле отца и сына осудили за незаконный похоронный бизнес, на котором они заработали почти 10 млн рублей.
Комментарии
а че так нельзя чтоли?
всю жизнь ветврачи живут на этим
чик- штамп поставили на ляжку и на карман