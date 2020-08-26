Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, негативно относятся к этой идее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Всего о практике вживления электронного чипа слышали около 70% граждан России, однако в целом не знакомы с подробностями процесса. При этом впервые узнали о технологии 15% опрошенных, а еще 15% имеют представление о способах вживления микросхем в организм.
Почти 80% жителей страны относятся к этой идее в разной степени отрицательно и лишь каждый 12-й без раздумий бы согласился на установку чипа.
54% респондентов уверены, что внедрить электронные устройства в тело человека без его ведома невозможно, более 40% считают, что существуют незаметные способы. В то же время 45% опрошенных опасаются вживления чипа в организм без своего согласия, а более половины не беспокоятся по этому поводу.
Комментарии
и чё в этом страшного?
Тогда давайте начинайте боятся паспортов, прав и прочих документов.
А как ИНН боялись.
кому не нравиться пшел к лыковой!
греф цукерберг и гейтс пусть своим детишкам в головешки вкрутят
Реакция на подобные "новшества" всегда была одинакова. Человечество не меняется. В свое время также были против соблюдения норм личной гигиены, вакцинации, эволюционного учения, гелиоцентрической системы и прочее. Да что говорить, у многих и это до сих пор в голове не укладывается.
Про бесплатное вакцинирование от короновируса слышали ?
Народ! вы давно уже чипированы через смартфона и айфоны.
Россияне высказались против чипирования
Чё бояться то?
Кто бы их спрашивал?
Будь у меня такие полномочия я бы с удовольствием всех жителей чипировал бы, а потом ночью как тр*хнул током что бы все ночью обоссались, да что говорить это позволяет делать все что захочется. Не нравится -током сразу. красотааа
Будь у меня такие полномочия я бы с удовольствием всех жителей чипировал бы, а потом ночью как тр*хнул током что бы все ночью обоссались, да что говорить это позволяет делать все что захочется. Не нравится -током сразу. красотааа
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Столетия бегут, а тёмное царство не меняется!
Дикой. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори! Кулигин. Электричество. Дикой (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?
Кому нравятся чипы - вкрутите их себе в голову! У вас там много свободного места...