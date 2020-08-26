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Новости

Россияне высказались против чипирования

, ИА "Амител"
Больше всего соотечественники боятся, что оно будет незаметным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, негативно относятся к этой идее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Всего о практике вживления электронного чипа слышали около 70% граждан России, однако в целом не знакомы с подробностями процесса. При этом впервые узнали о технологии 15% опрошенных, а еще 15% имеют представление о способах вживления микросхем в организм.

Почти 80% жителей страны относятся к этой идее в разной степени отрицательно и лишь каждый 12-й без раздумий бы согласился на установку чипа. 

54% респондентов уверены, что внедрить электронные устройства в тело человека без его ведома невозможно, более 40% считают, что существуют незаметные способы. В то же время 45% опрошенных опасаются вживления чипа в организм без своего согласия, а более половины не беспокоятся по этому поводу.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.08.2020 11:56
месный

и чё в этом страшного?
Тогда давайте начинайте боятся паспортов, прав и прочих документов.

26.08.2020 11:58
- гость -

А как ИНН боялись.

26.08.2020 12:10
- гость -

кому не нравиться пшел к лыковой!

26.08.2020 12:22
- гость -

греф цукерберг и гейтс пусть своим детишкам в головешки вкрутят

26.08.2020 12:25
АБОРИГЕН

Реакция на подобные "новшества" всегда была одинакова. Человечество не меняется. В свое время также были против соблюдения норм личной гигиены, вакцинации, эволюционного учения, гелиоцентрической системы и прочее. Да что говорить, у многих и это до сих пор в голове не укладывается.

26.08.2020 12:27
Пле

Про бесплатное вакцинирование от короновируса слышали ?

26.08.2020 12:28
-гость-

Народ! вы давно уже чипированы через смартфона и айфоны.

26.08.2020 12:28
- гость -

Россияне высказались против чипирования

Чё бояться то?
Кто бы их спрашивал?

26.08.2020 12:48
- гость -

Будь у меня такие полномочия я бы с удовольствием всех жителей чипировал бы, а потом ночью как тр*хнул током что бы все ночью обоссались, да что говорить это позволяет делать все что захочется. Не нравится -током сразу. красотааа

26.08.2020 13:14
- гость -

Будь у меня такие полномочия я бы с удовольствием всех жителей чипировал бы, а потом ночью как тр*хнул током что бы все ночью обоссались, да что говорить это позволяет делать все что захочется. Не нравится -током сразу. красотааа
======================================================
Столетия бегут, а тёмное царство не меняется!

Дикой. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори! Кулигин. Электричество. Дикой (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

26.08.2020 13:24
- гость -

Кому нравятся чипы - вкрутите их себе в голову! У вас там много свободного места...

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