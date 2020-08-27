От саженца до бора. Холдинг "Алтайлес" высаживает хвойные деревья в районах Алтая

В Алтайском крае ежегодно высаживают тысячи гектаров новых деревьев. Например, ленточные боры за последние 12 лет разрослись на 50 тысяч гектаров. Для сравнения: площадь Барнаула – 30 тысяч гектаров.
Высаживать новые леса, аллеи и скверы в районах Алтая помогает холдинг "Алтайлес". Один из районов, где активно идет высадка новых деревьев, – Тюменцевский. Так, в 2017 здесь сделали две лесополосы из десяти тысяч сосен. А в 2020 году в районе появилась "аллея славы" из шести тысяч хвойных саженцев. Еще четыре тысячи раздали жителям для озеленения придомовых территорий.
Предоставляет саженцы хвойных пород Каменский лесодеревоперерабатывающий комбинат. В администрации Тюменцевского района подчеркивают, что озеленять район удается именно благодаря инициативе и всесторонней помощи Каменского ЛДК. Сотрудники комбината также опахивают молодые посадки, охраняют их от огня.
Кроме того, Каменский ЛДК предоставляет технику и саженцы активистам Шелаболихинского, Завьяловского, Алейского и других районов края.
Большую работу по созданию новых лесов проделали на юге Алтайского края. Там в 1990-2000 годах сгорело около 130 тысяч гектаров ленточных боров. Более 100 тысяч гектаров уже восстановили.
Возобновлению лесов также способствуют плановые выборочные рубки: молодой лес, который на профессиональном языке называется "подростом", приходит на смену старому поколению деревьев.
Выращивая сеянцы хвойных пород в собственных питомниках, лесные предприятия могут снабжать города и села посадочным материалом. В крае создаются лесополосы, защищающие населенные пункты от ветра и снега.
Комментарии
за последние 12 лет разрослись на 50 тысяч гектаров, говорите... ну-ну
а сколько за 12 лет холдинг вырубил тысяч гектаров леса почему не уточняете.
"Холдинг "Алтайлес" высаживает хвойные деревья"
Так это прямая обязанность холдинга заниматься этим. Также можно было написать, что КамАЗ выпускает грузовые автомобили