В Алтайском крае двое парней спасли тонувшую в реке девушку

Двое парней спасли тонущую в реке Алей девушку около села Георгиевка Локтевского района, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В середине августа Иван Чумакин вместе со своим другом Юрием Шулятьевым отдыхали на берегу, когда услышали крики о помощи и увидели человека в воде. Юрий первым бросился на помощь и подплыл к утопающей, которая попала в сильный водоворот.
Парень начал выталкивать ее из воды, но девушка паниковала и даже ударила Юрия в плечо. Тогда на помощь подоспел Иван, который поднырнул под нее. Совместными усилиями они смогли вытащить утопающую на берег.
За свой поступок жителей Локтевского района представили к награждению медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".
Отмечается, что Юрий и Иван выпускники Георгиевской средней общеобразовательной школы Локтевского района. Оба парня занимаются спортом и сейчас служат в армии.
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