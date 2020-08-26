25 августа тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт). Многие болельщики ожидали увидеть в списке из 26 футболистов нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, хорошо начавшего сезон, однако его в национальную команду не позвали. Своим видением ситуации поделился главный тренер сборной Станислав Черчесов.
"По сравнению с первыми играми в "Спартаке" Соболев заметно прибавил. Я могу все что угодно говорить, но скажу, как есть. Есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. Нам не хочется в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо между собой ладят. То, что позволил себе Соболев, – видимо, между ними какая-то неприязнь. Думаю, что ему эту тему надо как-то закрыть. Артем приедет – мы с ним тоже поговорим. Он как старший, может, сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Согласитесь, что нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана. Мы должны ее в спокойном режиме нивелировать", – заявил Черчесов на пресс-конференции.
Напомним, в полуфинальном матче Кубка России "Зенит" – "Спартак" (19 июля, 2:1) между Соболевым и Дзюбой случилась перепалка, которая затем продолжилась в прессе. Считается, что изначально отношения между футболистами испортились из-за Александра Кокорина. В интервью блогеру Евгению Савину Соболев сказал, что Дзюба не поддержал партнера в трудной ситуации.
Комментарии
Так теперь от Дзюбы зависит кому играть в сборной?
Я думал тренер всё решает.
ганть всех ссаными тряпками
во главе с кокориным и прочими
Полный игнор и презрение Дзюбе!!!