Треть российских родителей возьмут выходной 1 сентября

31% родителей в России возьмут выходной или уйдут в отпуск на 1 сентября, чтобы проводить детей в школу. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса Subepjob, в котором участвовали 1,6 тысячи трудоустроенных респондентов.
Прийти на работу попозже намереваются 17% из них. При этом более половины участников опроса (52%) не планируют брать выходной или отпрашиваться в этот день с работы. Также выяснилось, что женщины отпрашиваются с работы на 1 сентября чаще, чем мужчины.
Ранее стало известно, что школьные линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут только для 1, 9 и 11 классов.
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