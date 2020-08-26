В российской школе сформировали 33 первых класса

В краснодарской школе № 71 создали 33 первых класса, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные городского департамента образования.
Классы получили литеры по всем 33 буквам русского алфавита, включая мягкий и твердый знаки. Отмечается, что у школы четыре корпуса и есть еще дополнительное здание на полторы тысячи мест в одну смену. В 2019 году эта же школа набрала 19 первых классов.
На втором месте оказалась краснодарская школа № 11, в которой сформировали 22 первых класса. Как отметили в департаменте, оба образовательных учреждения способны принять такое число детей и организовать при этом учебный процесс на комфортном уровне.
Комментарии
Во-дают, бум рождаемости был 2012-2013 годы.
1 "Ы"
Классы получили литеры по всем 33 буквам русского алфавита, включая мягкий и твердый знаки.
- ты откуда?
- из первого твердого, а ты?
- из первого мягкого...
В этой школе сколько детей обучается?
Если каждый год они набирают по 20-30 классов, то получается около 5 тысяч детей.
Это уже не школа, а ерунда какая-то. Школокомплекс. У всего есть свой разумный предел ведь.
Все дети разделены на три потока - каждый поток приходит в свое время - в 8:00, 8:30 и 8:55, заходят через "все щели", т.е. все возможные двери, а не через главный вход. 1 сентября линейки не будет... Учителя прикреплены к каждому потоку, не меняются между потоками и ходят по классам. Дети сидят в своем классе и не выходят даже на перемену и даже "попить", в каждый класс куплен кулер с водой. Можно только в туалет и по расписанию в столовку. После каждого помещения классами столовка дезинфицируется. Учителя преподают в масках, дети носят маски по желанию. При входе в школу дежурный или классный учитель меряет температуру, если она выше 37,1 ребенок не выпускается в школу. Где ему ожидать родителей пока не известно. Некоторые уроки будут вестись онлайн, те, которые попадают на субботу скорее всего - у нас вышло 5 или 7 рабочих суббот, я не расслышала. Звонков не будет, потому что три потока учатся по своему временному расписанию и типа не пересекаются. Везде повешены часы для слежения начала и окончания уроков.
Такое "расписание" утверждено до нового года
У нас время начало уроков в 8 и 8:30. Ожидать своего времени в школе нельзя, придется ездить дважды в школу( И у многих разновозрастные дети....
в краснодаре вообще капец, в садах по 90 детей в группах.....
Да, пол Сибири переехало в Краснодар, вот и получилось. Кто-то рассказывал что в классах по 40 детей, а учителя получают з/плату такую-же как в Барнауле
26.08.2020 14:52
- гость -
да ну,не может быть! расскажите поподробнее
то-то рассказывал что в классах по 40 детей
да,это там считается уже нормой..