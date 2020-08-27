В надежных руках. В продленке "Магис" ребенка заберут из школы и помогут с уроками

Чтобы по вечерам не тратить время и силы на выполнение домашнего задания с ребенком, придумана продленка, где педагоги помогут сделать уроки, а вам останется только проверить их дома.
С 1 сентября 2020 года "Магис Дети" открывает продленку для детей с 6 лет. Группу ведут педагоги начальной школы с профильным образованием и опытом работы. Чтобы родители были спокойны, а дети счастливы, педагоги "Магис Дети":
- доставят ребенка из школы в клуб;
- накормят – вы будете спокойны, что малыш вкусно и полезно питается после школы;
- помогут выполнить уроки – за каждым ребенком закреплен наставник, под его чутким руководством ученик успешно справится с заданием;
- сводят детей в бассейн – занятия плаванием проводятся два раза в неделю, в клубе на пр. Красноармейском, 25, готов новый большой бассейн;
- отведут на спортивную секцию – три раза в неделю ребенок будет заниматься каким-либо видом спорта (современные танцы, единоборства, ЛФК, йога и другие);
- погуляют на свежем воздухе – "Магис" говорит "нет" компьютерам, телефонам и другим гаджетам, на продленке дети будут гулять и набираться сил.
Продленка существенно экономит время на поездки по городу. Ребенка не нужно возить на разные секции по нескольким районам. Он будет заниматься спортивными, творческими и интеллектуальными направлениями в одном месте.
Стоимость одного месяца (20 посещений) – 10 тысяч рублей. Количество мест ограничено. Позвоните в клуб или оставьте заявку на сайте, чтобы "Магис" забронировал место для вашего ребенка!
Заявки принимаются по телефону: 566-700.
"Магис Дети" на Взлетной: 226-616
"Магис Дети" в "Плазе": 566-700
Комментарии
Блин, круто, если семья может себе позволить. Помню как в пустую улетало время после школы в детстве, а тут и уроки помогут и в бассейн сводят и покормят и боевые искусства, красота
Qwerty, залогиньтесь уже как "Магис"! От вашего комментария за километр рекламой прёт
27.08.2020 14:07
- гость -
При чем тут реклама? У Магиса уже не первый год такая услуга. Очень удобно.
Ну незнаю... по мне так интересное предложение, но для его актуальности еще 2 года.