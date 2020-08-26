Сильный пожар произошел в московском жилом доме после взрыва газа

В пятиэтажном жилом доме на западе Москвы произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент случился в доме № 4 по улице Кубинка. По данным собеседника агентства, в здании взорвался бытовой газ, затем пламя охватило три этажа.
В настоящее время огонь ликвидирован. В общей сложности пожарные спасли 16 человек. Также сообщается, что в результате ЧП пострадали четыре человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в барнаульской многоэтажке по улице Юрина, 204б к. 1, эвакуировали почти 60 человек из-за пожара. Тогда обошлось без пострадавших.
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