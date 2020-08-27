Залог успешного макияжа. Визажист из Барнаула выпустила уникальные авторские кисти

Барнаульский визажист Наталья Чистякова выпустила авторскую линейку кистей для макияжа. Они гипоаллергенны и подходят для разных текстур и техник нанесения. Мастер уверена, что кисти сделают работу проще, а результат – совершеннее.
"Залогом успешного макияжа является не только правильно подготовленная кожа и качественная косметика, но и хорошие кисти. И чтобы творить свой образ было легче, интереснее, приятнее и эффективнее, я суммировала свой многолетний опыт в сфере красоты и создала авторскую линейку кистей, которые для меня выпускает надежный российский производитель", – рассказала визажист Наталья Чистякова.
Кисти Nataly Chistyakova изящные и эргономичные. Ручки выполнены из дерева и покрыты устойчивым лаком, а сами кисточки сделаны из натурального и синтетического ворса:
- "Нано-синтетика" – волокно с очень тонким кончиком и более широким основанием, что удобно в работе и с сухими, и с кремовыми текстурами.
- Кисти из прокрашенного волоса козы – более мягкие, чем аналоги. Подходят для любых видов текстур.
- Кисти из волоса канадской белки – must have для любителей растушевок, мягких стрелок и теневых техник.
- "Нано-коза" – уникальный вид синтетического ворса, имитирующий козий, но работающий, как "белка". Мягкий и гибкий, деликатно набирает и отдает сухие текстуры.
Все кисти легко чистить не только специальными средствами, но и обычным шампунем.
Наталья Чистякова – визажист, свадебный стилист и преподаватель курсов по макияжу с опытом работы более 10 лет. Трижды удостоена премии "Золотой силуэт".
Купить кисти Nataly Chistyakova можно в студии "Эксперты красоты": Барнаул, ул. Взлетная, 33 корпус 2, офис 201. Уточнить детали можно в WhatsApp по номеру 8-929-376-00-13, а вдохновиться работами мастера – в "Инстаграме".