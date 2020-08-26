В Минобороны заявили, что в российской армии полностью искоренили дедовщину

В армии России полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РИА "Новости".
В своем выступлении он обратил внимание на правильно выбранное направление действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах. Это позволило значительно снизить количество воинских преступлений и "полностью искоренить такое понятие, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".
По мнению Картаполова, это повлияло "на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу" в армии.
Начальник ГУ военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко также отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству всех профильных ведомств.
Комментарии
Сильное заявление! Проверять мы его конечно не станем.
И что, теперича солдатики в армии погибать не будут от внеуставных отношений?!
Вы серьезно?!?!?!?
откуда дедовщина, если они до дедов не дослуживают? только уличное ауешное движение сейчас там у них
только уличное ауешное движение сейчас там у них
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Это да, одна "прописка" чего стоит. Но зэковского в армии стало очень много.
Всё зависит от командира. Ну , а так у меня много кто служит по контракту, рассказывали. Всё под контролем ФСБ и Военной полиции. Не дай бог у призывников найдут ссадины или порез, сразу служебная проверка. И такие проверки призывников проходят как минимум 1 раз в неделю.
Что, снова?
Это правда.